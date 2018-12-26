Украина оставит Европу без газа

Западные страны могут пострадать из-за киевского упрямства

Европейским потребителям нужно больше газа, чем готова поставить Россия в обход Украины. Поэтому странам Старого Света придется надавить на Киев, чтобы он согласился на продление транзитного соглашения с Москвой. Только в этом случае европейцы не останутся без дополнительных объемов голубого топлива.



Украинцы опасаются, что после ввода в строй "Северного потока – 2" они станут меньше зарабатывать на транзите. Поэтому они по доброй воле вдвое снизили тариф на транспортировку природного газа по своей территории. Пока что "Газпром" продолжит платить по старой ставке, но такой шаг свидетельствует о готовности Киева договариваться на рыночных условиях, считают эксперты.

"Существует трехсторонняя комиссия Россия – Украина – ЕС. Сейчас спор идет об условиях транзита, поскольку договор о поставках газа на Украину вообще не ожидается. Российская сторона настаивает на том, чтобы ей были предоставлены конкурентные условия, такие же, как в Европе. Кроме того, она хочет, чтобы из нового соглашения было изъято условие "качай или плати". Киев же на первых встречах заявлял, что хочет сохранить условие "качай или плати" на уровне 100 млрд кубометров газа в год, а также заявлял о повышении ставки прокачки", – заявил "Свободной прессе" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, позиция Киева – "совершенно неадекватная". "Думаю, сейчас европейцы подталкивают их (украинцев) к тому, чтобы смягчить свои требования. Ставка на транзит должна быть на уровне Польши, Венгрии или Германии, а "качай или плати" должно быть забыто. На таких условиях "Газпром" вполне может подписать новое транзитное соглашение, даже долгосрочное, хотя в последнем нет особой необходимости", – отметил специалист.

Россия хочет задействовать украинский маршрут только в том случае, если европейцы будут закупать газа больше, чем могут транспортировать обходные газопроводы. "Газпром" не будет определять объемы прокачки через Украину, а будет направлять туда газ по остаточному принципу. То есть регулятором объема транзита будет ЕС, а не Россия. При таком подходе заключение долгосрочного контракта на поставки газа через Украину не имеет смысла.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия обеспечит Европу газом и без Украины. Но, по словам Юшкова, "он говорил о контрактных объемах, а они меньше, чем реальные". Через Украину в прошлом году было поставлено 93,5 млрд кубометров газа в год, а все обходные маршруты в сумме дают 90,5 млрд кубометров. В этом году объем экспорта вырос еще на 10 млрд кубометров. Получается, что минимум 13 млрд кубометров "не поместились" бы в альтернативные трубы.

"У нас есть минимум, который мы обязаны предоставить клиентам по долгосрочным контрактам. Они бы как раз уложились в обходные газопроводы – "Северный поток", "Северный поток – 2" и обе нитки "Турецкого потока" – если бы они все были готовы к 2020 году. Но сверх этих объемов транспортировать было бы проблематично", – пояснил эксперт.

Так что договариваться с Украиной в любом случае придется. Здесь огромную роль сыграет позиция Европы, которая заинтересована в бесперебойных поставках и потому обязана убедить Киев заключить контракт на разумных и адекватных условиях. "За неуступчивость Украины придется платить европейцам. Это должно стимулировать их более активно работать с украинцами", – заключил Юшков.