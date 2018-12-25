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Россия обеспечит Европу газом в обход Украины

Фото: pixabay.com
Минэнерго предлагает отказаться от киевского маршрута

Для поставок в ЕС необходимого объема голубого топлива "Газпрому" хватит "Северных потоков" и других газовых магистралей, которые идут не через территорию Украины. Поэтому отсутствие транзитных договоренностей с Киевом ни на что не повлияет. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом", – сказал чиновник в интервью "Коммерсанту".

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Действующий контракт на поставку газа в Европу через Украину истекает в декабре 2019 года. Существует вероятность, что сторонам не удастся его продлить из-за судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по поставкам и транзиту российского топлива. Украинская компания регулярно пытается взыскать с российской деньги и имущество.

В переговорах с Украиной важную роль играет предполагаемый объем поставок по новому контракту. После ввода в строй "Северного потока – 2" необходимость прокачивать большие объемы газа через украинскую газотранспортную систему сама собой отпадет. Поэтому нужно смотреть, какой вариант будет более выгоден, отметил глава Минэнерго.

"В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу",– сказал Новак.

Что касается перспектив судебных разбирательств между Украиной и Россией, то тут многое будет зависеть от позиции Киева. "Поскольку в результате решения Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов. "Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", – пояснил чиновник.

Вывести переговорный процесс из тупика могут трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС, сообщает URA.RU. Ранее президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил Москве и Киеву встретиться в Брюсселе для обсуждения всех спорных вопросов по газу. Новак в предыдущих интервью не исключал возможности проведения такой встречи.

Андрей ФИЛАТОВ
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