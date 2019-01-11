Нибиру
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал прекратить США вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики и остановить давление на участников строительства "Северного потока – 2".
"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", – цитирует его РИА "Новости".
При этом Маас подчеркнул, что трубопровод представляет большое значение для всей Европы. По словам главы МИД, Германия обеспокоена отношением некоторых стран ЕС к строительству "Северного потока – 2".
Ранее против газопровода выступил американский посол Ричард Гренелл. В декабре 2018 года США единогласно приняли резолюцию, в которой содержался призыв "поддержать европейскую энергобезопасность", уменьшив "зависимость" Европы от поставок российского газа, напоминает РИА ФАН.
Две параллельных нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.
В Незалежной ищут новые способы насолить соседям
Киев делает "аналитический анализ" своих шагов