Немцы готовы до последнего защищать российский проект

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал прекратить США вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики и остановить давление на участников строительства "Северного потока – 2".

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", – цитирует его РИА "Новости".

При этом Маас подчеркнул, что трубопровод представляет большое значение для всей Европы. По словам главы МИД, Германия обеспокоена отношением некоторых стран ЕС к строительству "Северного потока – 2".

Ранее против газопровода выступил американский посол Ричард Гренелл. В декабре 2018 года США единогласно приняли резолюцию, в которой содержался призыв "поддержать европейскую энергобезопасность", уменьшив "зависимость" Европы от поставок российского газа, напоминает РИА ФАН.

Две параллельных нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.

