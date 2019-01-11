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Российский газ вынуждает Берлин балансировать между странами

Фото: www.globallookpress.com
Германия хочет удовлетворить всех в вопросе "Северного потока - 2"

Власти ФРГ пытаются доказать своим партнерам, что строительство нового газопровода из России не имеет никакого политического контекста и лишь во благо всему европейскому континенту. Более того, Берлин добивается при реализации "Северного потока – 2" сохранения украинского транзита. Так прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков очередное заявление в поддержку "СП-2", прозвучавшее сегодня из Германии.

"Немцы вынуждены крутиться и пытаться удовлетворить запросы всех сторон. Они хотят продвинуть мысль о том, что это ("Северный поток – 2") повышение газоснабжения Европы и диверсификация маршрута доставки газа, а не какой-то политический шаг. Для этого надо показать, что цель проекта – не обнулить транзит через Украину... и Россия это подтверждает, только надо договориться о контракте", – сказал RT эксперт.

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По его словам, в вопросе сохранения украинского маршрута сейчас главное договориться об объеме голубого топлива, который поступает из недр РФ, причем это в интересах и самих европейских потребителей.

"Чем больше они будут закупать российского газа, тем больше транзит будет через Украину, потому что газ во все обходные газопроводы просто "не влезет", – отметил Юшков.

К тому же в Берлине осознают, что с запуском "СП-2" и при уже действующих газопроводах "Ямал – Европа" и "Северный поток", Германия станет самым крупным транзитером нашего топлива на континенте. Поэтому немцы так его защищают, считает аналитик.

"Они просто хотят минимизировать давление со стороны американцев", – резюмировал Юшков.

Ранее в пятницу представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала, что Берлин настаивает на сохранении за Украиной роли транзитера российского голубого топлива в Европу.

При этом, как передает "Укринформ", немка подчеркнула, что Германия считает "Северный поток – 2" полезным для европейских потребителей.

На этой неделе стало известно, что трехсторонние переговоры по газу в формате Россия – ЕС – Украина назначены на 21 января в Брюсселе. На них будет обсуждаться важнейший для украинских властей и бюджета Незалежной вопрос – долгосрочный транзит голубого топлива в Европу. Судя по всему, не очень европейцы хотят "кормить" 40-миллионное население с убитой экономикой – чего уж проще, пусть "агрессивные" россияне продолжают поддерживать неньку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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