Украинскую ГТС перекупят американцы

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе национального трубопровода

У требующей ремонта газотранспортной системы (ГТС) Украины есть два пути: или развалиться, или найти спонсора. Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ в пятницу, 29 декабря.

По его словам, желающие вложить свои деньги в ГТС есть. Правда, это иностранцы. То есть сеть перестанет быть стратегической собственностью государства.

"Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания", – цитирует УНН Коболева. Он уточнил, что переговоры идут параллельно с несколькими компаниями из США – крупными игроками на рынке услуг по доставке нефти и газа.

Но все дело может испортить российский "Северный поток-2". Новый газопровод вкупе с уже запущенным "Турецким потоком" лишает Украину дохода от транзита, а ее ГТС – смысла.

"Если будет "Северный поток" и "Турецкий поток", то будет не 10-15 млрд транзита, а ноль. Плохой сценарий. Большую часть ГТС надо будет просто демонтировать", – заявил глава "Нафтогаза".

Впрочем, он рассчитывает, что международное давление и западные санкции заставят Россию отказаться от проекта. Шанс "Северного потока-2" быть запущенным он оценил в 60%.

Ранее в Киеве заявили, что за 9 месяцев 2018 г. транзит газа в Европу через ГТС Украины уже сократился на 9%.