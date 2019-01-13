Американцы идут в ва-банк

Вашингтон приступил к прямому давлению на операторов второй нити российского газопровода в Европу. Немецкие компании, задействованные в проекте, получили рассылку обращения американского посла Ричарда Гернелла, в котором тот не двумысленно угрожает им.

"Как вы знаете, США решительно выступают против "Северного потока-2". <…> Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим", – приводит издание Bild выдержку из письма.

По словам Гернелла, позицию США по газопроводу поддерживают страны, как в Западной, так и в Восточной Европе, в том числе и внутри Евросоюза. Позиция Америки заключается в том, что Москва якобы намерена использовать "Северный поток – 2" для лоббирования собственных национальных политико-экономических интересов, которые противоречат интересам США и их союзников.

Газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров. <…> Письмо не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США", – заявил Гернелл.

По мнению немецкого издания, что компании, получившие это письмо, уже восприняли его как угрозу.