Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вашингтону указали на собственное лицемерие в отношении "Северного потока - 2"

Американцы отбросили маску приличия

В своих попытках остановить строительство "Северного потока – 2" США скатились до политических угроз в адрес Германии, чем обнажили свое двуличие, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ – все это по боку. Задача – любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ", – написал Пушков в Twitter. По его словам, последние заявления американских политиков в адрес Германии – уже ничем не прикрытые угрозы. 

Очевидно, что Вашингтон теряет самообладание от осознания того, что Берлин не пойдет у него на поводу. Просто потому, что для немцев "Северный поток – 2" является "особой темой", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Думаю, что Германия сделала свой выбор. Сама Меркель не раз говорила о том, что мы полностью поддерживаем Вашингтон в вопросе антироссийских санкций, по другим вопросам – Украины, Сирии, но "Северный поток – 2" – это такая особая тема", – цитирует Блохина РИА "Новости".

Более того, немцы совсем не дураки и видят американцев насквозь: никакой заботой Соединенных Штатов об их суверенитете и не пахнет. Просто они хотят установить свой контроль над союзником. Однако сколько бы они не сыпали угрозами, на решение Берлина это уже не повлияет.

"Думаю, что "Северному потоку – 2" – быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру", – заключил эксперт.

Ранее в Германии признали, что санкции США могут сорвать строительство газопровода, и призвали Вашингтон не мешать их экономическим интересам.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму прогремел взрыв

ЧП случилось в жилом доме

На "Дакаре" случился скандал с россиянами

Грузовик врезался в зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей