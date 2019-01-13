Американцы отбросили маску приличия

В своих попытках остановить строительство "Северного потока – 2" США скатились до политических угроз в адрес Германии, чем обнажили свое двуличие, считает российский сенатор Алексей Пушков.



"Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ – все это по боку. Задача – любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ", – написал Пушков в Twitter. По его словам, последние заявления американских политиков в адрес Германии – уже ничем не прикрытые угрозы.

От заявлений с призывами к Берлину отказаться от Северного потока-2 США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ - все это по боку. Задача - любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2019 г.

Очевидно, что Вашингтон теряет самообладание от осознания того, что Берлин не пойдет у него на поводу. Просто потому, что для немцев "Северный поток – 2" является "особой темой", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Думаю, что Германия сделала свой выбор. Сама Меркель не раз говорила о том, что мы полностью поддерживаем Вашингтон в вопросе антироссийских санкций, по другим вопросам – Украины, Сирии, но "Северный поток – 2" – это такая особая тема", – цитирует Блохина РИА "Новости".

Более того, немцы совсем не дураки и видят американцев насквозь: никакой заботой Соединенных Штатов об их суверенитете и не пахнет. Просто они хотят установить свой контроль над союзником. Однако сколько бы они не сыпали угрозами, на решение Берлина это уже не повлияет.

"Думаю, что "Северному потоку – 2" – быть, немцы прекрасно понимают всю эту игру", – заключил эксперт.

Ранее в Германии признали, что санкции США могут сорвать строительство газопровода, и призвали Вашингтон не мешать их экономическим интересам.