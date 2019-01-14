В Берлине возмутились бесцеремонностью Вашингтона

Открытые угрозы с американской стороны назвали "ясным выражением политики США".

Скандал вокруг "Северного потока – 2" разгорается. Немецкие политики вышли из себя из-за хамского поведения посла Соединенных штатов в Германии Ричарда Гренелла. Ранее он отправил нескольким компаниям, которые участвуют в проекте, письма с угрозами введения санкций в случае, если немцы не откажутся от поддержки строительства газопровода.

Гренеллу напомнили, что времена верховных комиссаров в Германии давно прошли. Об этом в своем Twitter написал замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Ob Mister Grenell weiß, dass die Zeit der Hohen Kommissare in Deutschland vorbei ist? https://t.co/GUEdxY661T — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 13 января 2019 г.

Посол США, видимо, возомнил себя наместником императора из Вашингтона, заявил замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, указав, что американцы нарушают международное право, угрожая Берлину ограничительными мерами. Об этом пишет журнал Spiegel.

Федеральному правительству Германии необходимо выразить протест, отметил спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт. Он назвал неприкрытый шантаж американцев "новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях".

Тем временем представитель оскандалившегося Гренелла подчеркнул, что письма компаниям – это не угроза, а "ясное выражение политики США".

Накануне сложившуюся вокруг "Северного потока – 2" ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Маневры Вашингтона ясны, отметил он. США стараются любой ценой заставить Берлин покупать дорогой сжиженный газ, напоминает РИА ФАН.