Америка вводит в моду новый дипломатический тон

Цели и методы торговой политики США в полной мере раскрыл американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. Убежденность дипломата, что все страны мира должны заботиться об интересах США, объясняет беспардонное вмешательство Вашингтона в энергетическую стратегию Европы и, в частности, строительство газопровода "Северный поток – 2". Так считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

"США изначально не скрывали, что проект "Северного потока – 2" им откровенно не нравится и противоречит торговым интересам Вашингтона. Они прилагали максимум усилий, чтобы торпедировать проект, еще когда он только разрабатывался и согласовывался, потому открытые угрозы санкциями особо никого не удивили", – отметил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

По словам Перова, письма с угрозами посла США в ФРГ соответствуют тенденциям американской политики, хотя это "далеко не самый мудрый и удачный ход Вашингтона".

"Что-то изменить эти послания не могут: деньги европейскими участниками вложены, трубы – закуплены и опрессованы, проложено уже свыше 400 км газопровода. Практического смысла в угрозах просто не было, скорее, это жест отчаяния", – делает вывод эксперт.

Ранее стало известно, что Гренелл отправил компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока – 2", письмо с напоминанием, что они могут попасть под американские санкции. Позже, оправдываясь за свое послание, он заявил, что задача посла – защищать интересы своей страны, а в письмах он только напомнил официальную позицию Вашингтона.