Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США впали в отчаяние из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Америка вводит в моду новый дипломатический тон

Цели и методы торговой политики США в полной мере раскрыл американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. Убежденность дипломата, что все страны мира должны заботиться об интересах США, объясняет беспардонное вмешательство Вашингтона в энергетическую стратегию Европы и, в частности, строительство газопровода "Северный поток – 2". Так считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

"США изначально не скрывали, что проект "Северного потока – 2" им откровенно не нравится и противоречит торговым интересам Вашингтона. Они прилагали максимум усилий, чтобы торпедировать проект, еще когда он только разрабатывался и согласовывался, потому открытые угрозы санкциями особо никого не удивили", – отметил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

По теме

По словам Перова, письма с угрозами посла США в ФРГ соответствуют тенденциям американской политики, хотя это "далеко не самый мудрый и удачный ход Вашингтона".

"Что-то изменить эти послания не могут: деньги европейскими участниками вложены, трубы – закуплены и опрессованы, проложено уже свыше 400 км газопровода. Практического смысла в угрозах просто не было, скорее, это жест отчаяния", – делает вывод эксперт.

Ранее стало известно, что Гренелл отправил компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока – 2", письмо с напоминанием, что они могут попасть под американские санкции. Позже, оправдываясь за свое послание, он заявил, что задача посла – защищать интересы своей страны, а в письмах он только напомнил официальную позицию Вашингтона.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей