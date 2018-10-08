В США заморозили активы Дерипаски

Американские власти покусились даже на дом, где сейчас живет бывшая жена другого российского олигарха

Попавшего под санкции Вашингтона предпринимателя Олега Дерипаску американские власти решили прижать по полной программе. Его активы в США заморожены. В списке имущества российского бизнесмена, на которое наложили лапу американцы, даже особняк на Манхэттене.

Пятиэтажным домом на 64-й улице в Ист-Сайде в Нью-Йорке Дерипаска владеет с 2008 года. Он купил его за $42,5 млн, сообщает New York Post. Вообще, этот район поблизости от Центрального парка облюбован богатыми россиянами. Недавно там за $90 млн купил особняк Леонард Блаватник – он пусть и считается британско-американским бизнесменом, но связей с исторической родиной не потерял.

Там же располагается недвижимость недавно ставшего гражданином Израиля Романа Абрамовича. Правда, он передал имущество на Манхэттене во владение бывшей супруге Дарье Жуковой. Но, как отмечает NYP, сама Жукова в качестве адреса проживания в США указывает 11 East 64th St. – то есть дом Дерипаски.

По мнению американского издания, наказанный за близость к Кремлю олигарх смог договориться с властями США о том, чтобы Жукова с детьми продолжала жить в его доме. В США пошли навстречу, поскольку Жукова – давняя подруга дочери президента Дональда Трампа Иванки.

Олег Дерипаска попал в черный список Минфина США, прозванный "справочником Forbs", в начале 2018 года. Одновременно были введены санкции против компаний Дерипаски – UC Rusal и группы En+, напоминает РБК. Разорвать с ними контракты предписано не только бизнесменам США, но и всем прочим иностранным лицам. В противном случае им также грозят санкции Вашингтона.

Позднее стало известно, что Минфин США и Дерипаска достигли соглашения – бизнесмен отказывается от части своих активов, а санкции против En+ отменяются. Сейчас контрольный срок введения карательных мер отодвинут на 12 ноября 2018 года.