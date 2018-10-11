Наказание ждет Москву за выдуманный голландцами кибершпионаж

Шутки в сторону – Амстердам настроен по-деловому. Приписанные России кибератаки выльются нашей стране, как это давно принято в Европе, очередными ограничениями.

Нидерланды уже начали разрабатывать пакет санкций, заявил глава МИД Стеф Блок. На этом активно настаивают представители партии D66 и CDA. По их мнению, сжать РФ в экономических тисках надо без всяких отлагательств.

"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", – объяснили свой напор партийцы из D66, пишет De Telegraaf.

Напомним, на прошлой неделе Амстердам обвинил Москву в кибершпионаже: якобы российские спецагенты пытались выкрасть улики по делу о крушении "Боинга" над Донбассом и данные ОЗХО. "Похитителей" информации выслали из страны.