Москва жестко ответила на заявления о российских кибершпионов

Российский МИД РФ вручил ноту протеста голландскому послу Рене Джонс-Бос.

В дипломатическом письме говорится, что РФ расценивает сложившуюся ситуацию как провокацию. Речь идет об апрельском задержании и высылке четырех россиян из Нидерландов.

"Российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН", – говорится в релизе на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось о визите Джонс-Бос в МИД РФ по приглашению главы министерства Сергея Лаврова. Он рассказал об апрельском визите в Гаагу россиян, которых Нидерланды считают сотрудниками ГРУ.

Министр заверил, что информация о поездке не держалась в тайне, а обвинения в кибершпионаже – не что иное, как "мегафонная дипломатия", которой придерживается нынешний оппонент.

Отношения между странами накалились на прошлой неделе. Голландцы приписали России кибершпионаж. Обвинения посыпались в попытках похитить улики по делу о крушении "Боинга" над Донбассом и взломать данные ОЗХО. В результате из страны были высланы четверо россиян.