Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия обвинила Нидерланды в провокации

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Москва жестко ответила на заявления о российских кибершпионов

Российский МИД РФ вручил ноту протеста голландскому послу Рене Джонс-Бос.

В дипломатическом письме говорится, что РФ расценивает сложившуюся ситуацию как провокацию. Речь идет об апрельском задержании и высылке четырех россиян из Нидерландов.

По теме

"Российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН", – говорится в релизе на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось о визите Джонс-Бос в МИД РФ по приглашению главы министерства Сергея Лаврова. Он рассказал об апрельском визите в Гаагу россиян, которых Нидерланды считают сотрудниками ГРУ.

Министр заверил, что информация о поездке не держалась в тайне, а обвинения в кибершпионаже – не что иное, как "мегафонная дипломатия", которой придерживается нынешний оппонент.

Отношения между странами накалились на прошлой неделе. Голландцы приписали России кибершпионаж. Обвинения посыпались в попытках похитить улики по делу о крушении "Боинга" над Донбассом и взломать данные ОЗХО. В результате из страны были высланы четверо россиян. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл тайну "агентов ГРУ" в Нидерландах

Голландцы прокололись с российскими "шпионами"

Скрипаль хочет свидания с Петровым и Бошировым

Родственница экс-полковника ГРУ жаждет взглянуть в глаза "отравителям"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей