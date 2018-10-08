Лавров раскрыл тайну "агентов ГРУ" в Нидерландах

Голландцы прокололись с российскими "шпионами"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об апрельском визите в Гаагу россиян, которых Нидерланды считают сотрудниками ГРУ.

По его словам, информация о поездке не держалась в тайне, а обвинения в кибершпионаже – не что иное, как "мегафонная дипломатия", которой придерживаются Нидерланды.

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"Это была рутинная поездка, они не прятались: ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. И их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили уехать", – отметил глава МИД, передает ТАСС.

Тогда, пояснил он, не последовало ни официальных претензий, ни дипломатических демаршей и запросов. Лавров подчеркнул, что сложившаяся ситуация больше напоминала путаницу, назвав ее недоразумением. Москва тогда не заострила внимание на произошедшем, однако спустя полгода "высылка" аукнулась российской стороне.

Примерно три недели назад голландские СМИ растрезвонили о кибератаке. Дипломаты РФ забили тревогу и вызвали посла Нидерландов к себе для разъяснений.

"Нам ничего вразумительного сказано не было", – заявил Лавров.

Впрочем, это не помешало Нидерландам вызвать российского посла в МИД, чтобы вручить ноту протеста. Повод – обвинения журналистов в кибершпионаже. Когда представитель дипведомства поинтересовался: "Где конкретные факты?", голландцы отправили его на предстоящую пресс-конференцию Минобороны страны.

"Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример "мегафонной дипломатии", имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и существуют для рассмотрения возникающих проблем между любыми странами", – резюмировал министр.

Он подтвердил, что МИД РФ приглашает посла Нидерландов, чтобы детально обсудить эту проблему и предоставить голландским коллегам развернутый ответ.

"Вот, собственно, и вся история", – подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Приглашение Лаврова приняла посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос. Она явилась в МИД РФ, передают РИА "Новости".

Посол Голландии в Москве приехала в МИД России, куда её вызвали из-за "шпионского скандала". @MID_RF pic.twitter.com/lCDgnvdUvP — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 8 октября 2018 г.

Напомним, на прошлой неделе Нидерланды приписали России кибершпионаж. Речь шла об уликах по делу о крушении "Боинга" над Донбассом. Также российских похитителей якобы уличили в попытке взломать данные ОЗХО. Нидерланды выслали и одних, и других.