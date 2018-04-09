Богатейшие люди РФ потеряли десятки миллиардов за день
Богатейшие бизнесмены России 9 апреля потеряли свыше $12 миллиардов. Так отразились на фондовом рынке ограничительные меры, введенные Минфином США 6 апреля.
Сильнее всего пострадал бизнес Олега Дерипаски, сообщает Forbes, ограничения коснулись его холдинга En+, US Rusal и еще шести компаний. Состояние олигарха сократилось на $1,3 миллиарда. Владимир Потанин, партнер Дерипаски по "Норильскому никелю", потерял столько же, хотя формально и не попал в новый санкционный список.
Виктор Вексельберг, владеющий 26,5% акций компании Rusal, обеднел почти на $1 миллиард. Владимир Лисин 9 апреля потерял около $540 млн, крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов – $530 млн, совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон – $800 млн, сенатор Сулейман Керимов – $840 миллионов.
Власти России объявили, что компании, пострадавшие от новых антироссийских санкций, не останутся без поддержки. "Правительство делает все необходимое для минимизации последствий негативного эффекта", – рассказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
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