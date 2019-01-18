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Ограничительные меры, вопреки ожиданиям "отправителей", пошли на пользу нашей стране, уверен глава кабмина Дмитрий Медведев. Во-первых, они разбудили дремавший рынок сельскохозяйственной техники. Во-вторых, - сельхозпроизводство в целом, так как Россия прекратила закупки заграничной продукции.
"Это нормально абсолютно и, в конечном счете, для всех хорошо. Кто-то что-то потерял, но кто-то и приобрел", – подчеркнул премьер в ходе рабочего визита на завод сельхозтехники "Клаас", отметив, что предприятие – в числе последних, передает РИА "Новости".
Медведев остался под впечатлением от сборочного производства в Краснодаре. Сотрудники в свою очередь завода признались, что сами приятно удивлены такими темпами роста.
"Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", – констатировал Дмитрий Анатольевич.
Под санкционный обстрел Москва попала в 2014 году на фоне событий на Украине и "крымской весны". Страны Запада постоянно расширяют черный список. В конце прошлого года ЕС утвердил продление ограничительных мер против РФ. Они будут действовать еще полгода. Отчет начнется после 31 января, когда истечет срок предыдущих.
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