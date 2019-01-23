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Санкции против России усилятся

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАмериканские деньги хлынули в Россию
В МИД РФ пояснили, почему Запад прибегает к различным средствам давления на Москву

Рассчитывать на то, что ограничительные меры против России скоро отменят, не стоит. В ближайшей перспективе санкции будут только усиливаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в среду, 23 января.

"Эскалация, безусловно, будет, потому что мы – неудобный партнер. Мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту", – указал Панкин, обсуждая на площадке клуба "Валдай" тему "Санкции и нефтегазовый сектор: политические риски для бизнеса".

Но и Россия не станет подстраиваться или сидеть сложа руки. Впереди – большая игра, но Россия намерена соблюдать правила, подчеркнул Панкин.

"Мы будем продолжать уверенно делать то, что делаем: диверсифицировать энергетический сектор, искать партнеров, работать с ними. Будем терять какие-то рынки – будем находить другие, будем находить обходные пути", – приводит слова дипломата РИА "Новости".

"Мы не хотим становиться на путь игры без правил, на который нас подталкивают, потому что тогда игра без правил – это и будет основание для обвинения нас в том, что мы вообще дикие, сорвавшиеся. Мы будем соблюдать безусловные правила… Не обязательно нарушать закон, его можно обойти", – пояснил свою мысль Панкин.

США ввели ограничительные меры против РФ в 2014 г. в связи с позицией Москвы по поводу ситуации на Украине. Позже аналогичные меры ввели ЕС и ряд других стран. Россия в ответ объявила курс на импортозамещение. Сейчас на Западе все чаще слышно мнение, что санкции оказались бесполезными.

Николай ВИКТОРОВ
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