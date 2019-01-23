Американские деньги хлынули в Россию

Санкции не стали помехой бизнесу

США заняли третью строчку в списке инвесторов по объему вложений в российские проекты в 2018 году. Такие данные привел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"США стали третьим крупнейшим инвестором в новые проекты в России в прошлом году после Китая и Германии", – сообщил Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, наибольший вред инвестиционному сотрудничеству наносят санкции. Но зря на Западе думают, что это – удар только по России. Российская экономика уже адаптировалась к условиям давления и ограничений, а вот США только начинают чувствовать их негативный эффект.

"Санкции США подрывают и (экономику) США в долгосрочной перспективе. Мы видим, что участники рынка уходят от доллара, поскольку ограничиваются многие транзакции в долларах", – приводит РИА "Новости" слова главы РФПИ.

США уже столкнулись со значительными экономическими проблемами. И они могут стать еще серьезнее. По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Штатам пора признать свои ошибки и проблемы, а не искать врага за рубежом.

"Они не пытаются решать реальные проблемы, существующие в социально-экономической политике США. Они пытаются найти врага и выиграть в этой политической игре. …А на самом деле реальный враг – это долгосрочные, структурные проблемы экономической политики ", – пояснил Орешкин, выступая в Давосе.

Всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе 22 января. В этом году на него не поехали: президент США Дональд Трамп – из-за продолжающегося шатдауна, британский премьер Тереза Мэй – из-за проблем с Brexit, президент Франции Эммануэль Макрон – из-за акций "желтых жилетов". Лидер РФ Владимир Путин и раньше не баловал Давосский форум своим присутствием. В этом году делегацию РФ возглавляет Орешкин.