Доллару предсказали провал
До конца этого года стоимость доллара снизится до 62 рублей.
Российский регулятор закупает не так много иностранной валюты, а других факторов,
играющих против рубля, в обозримом будущем не предвидится. Об этом сообщила
команда аналитиков Bank of America.
Сегодня на Московской бирже рубль слабеет к основным иностранным валютам. По состоянию на 13:15 мск доллар вырос в цене на 14 коп. и достиг уровня 66,53 рубля. Евро подорожал на ту же сумму и теперь стоит 75,59 руб., сообщается на сайте торговой площадки.
На снижение рублевых котировок повлияла подешевевшая нефть. Ее стоимость на азиатских торгах опустилась до $62,23 за баррель марки Brent. "Я считаю, что по нефти начинается глобальная нисходящая коррекция после 26-дневного "бычьего" тренда с $50,05 до $63,06 за баррель", – сообщил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").
Однако дальше дела у рубля должны пойти на лад. В аналитическом обзоре Bank of America говорится о том, что объем текущих валютных интервенций Банка России недостаточно велик, чтобы заметно повлиять на курс доллара к рублю.
"Мы не думаем, что в ближайшее время ЦБ РФ решит наверстать упущенное с августа время и заметно увеличит объем интервенций. Сначала регулятор как минимум захочет посмотреть на то, как рынок реагирует на возобновление регулярных покупок валюты", – приводит мнение аналитиков портал Profinance Service.
Bank of America считает хорошей стратегией покупку десятилетних рублевых еврооблигаций. Инвестиционный банк повысил прогноз по профициту текущего счета РФ на 2019 г. до $101 миллиарда. Как следствие, аналитики прогнозируют снижение курса американской валюты до 62 руб. за $1 в этом году.
Эксперты делают ставку на грядущее смягчение позиции Федеральной резервной системы США и нормализацию отношений между США и Китаем. Таким образом, негативные для развивающихся рынков сценарии сходят на нет. Единственная проблема, которая может повлиять на рубль не в лучшую сторону, – это усиление санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона.
"Наш базовый сценарий на этот год предполагает умеренный рост курса рубля, однако санкции со стороны США остаются риском", – предупредили аналитики.
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