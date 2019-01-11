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Рубль признали заниженным

Фото: www.globallookpress.com
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Оценка российской валюты падает

Рубль мог бы стоить на 70% дороже. К таким выводам пришел The Economist, вычислив так называемый "индекс Биг Мака".

Эксперты издания уже более 20 лет ежегодно оценивают паритет покупательной способности граждан в разных странах, основываясь на стоимости гамбургера "Биг Мак" в сети McDonald's. Смысл теории в том, что на одну и ту же сумму, пересчитанную по курсу местной валюты, должно быть возможно купить одинаковое количество товара.

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В статье сказано, что сейчас в России "Биг Мак" стоит 110 руб., то есть около 1,65 долл. В США же его цена составляет 5,58 доллара, или 373 руб. Разница в стоимости этой булочки с котлетой, таким образом, составляет более 70%, хотя разница курса валют США и РФ – всего 19,7%, подсчитали экономисты.

Издание напоминает, что еще в 2018 г. рубль был недооценен на 57%.

Впрочем, сотрудники журнала, видимо, пользовались устаревшими данными. Сейчас "Бик Мак" в РФ стоит 130 рублей, так что отечественная валюта, может, и недооценена, но не настолько, как считают американские аналитики.

Справедливости ради надо отметить, что, по рейтингу "Биг Мака", большинство мировых валют должны стоить дороже. Исключение составляют лишь Скандинавские страны. Норвежская и шведская крона, по подсчетам The Economist, весьма дороги, а швейцарский франк излишне переоценен – там "Биг Мак" в пересчете на американские деньги стоит 6,7 доллара.

Николай ВИКТОРОВ
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