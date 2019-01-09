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Доллар и евро понизили в цене

Фото: www.globallookpress.com
Установлены новые курсы валют

Американская и европейская валюты подешевели на 2 с лишним рубля. В среду, 9 января, Центробанк впервые после новогодних каникул установил новые официальные курсы иностранных валют по отношению к российской, и они оказались значительно ниже предыдущих значений.

Так, доллар подешевел до 67,08 руб. – это на 2,39 руб. меньше, чем было 29 декабря, в последний день работы Банка России до каникул. Курс евро снизился на 2,55 руб. – до 76,91 рубля.

Отметим, что укрепление рубля стало заметно еще во время праздничных дней. Однако официальный курс валют в период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. в России не менялся.

Решение ЦБ подтверждается данными торгов на Московской бирже. Там в 15:00 мск за доллар давали 67,08 руб., за евро – 76,86 руб., что даже ниже официальных значений, установленных ЦБ на 10 января.

Николай ВИКТОРОВ
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