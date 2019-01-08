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Курс доллара упал

Фото: www.globallookpress.com
Прогноз по американской валюте на 2019 год начал сбываться

Новый год для российского рубля начался с рекордного падения. Курс американской валюты 3 января превысил показатель 16 марта 2016 года – 71,45 руб. Однако уже 8 января ситуация изменилась.

Во вторник, по данным Московской биржи, доллар рухнул до отметки в 67,11 руб. Отмечается, что такое падение наблюдается впервые с 18 декабря 2018 года.

Напомним, ранее экономисты предсказали американской валюте резкое снижение к концу 2019 года. При этом у рубля будут шансы укрепиться и даже пойти в рост при условии, что в отношении России США и ряд европейских стран не введут самые жесткие санкции.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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