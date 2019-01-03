Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Доллар пошел в рост

Фото: www.globallookpress.com
Курс американской валюты превысил 71 рубль

В последний раз этот показатель "зеленый" превышал 16 марта 2016 года.

71,45 руб. – столько просили за доллар на момент открытия торгов на Московской бирже. Курс европейской валюты к рублю на Мосбирже понизился до 78,96 рубля.

Отметим, что в результате торгов доллар вернулся к уровню 69,40 руб (по данным на 10.28 мск).

Напомним, ранее экономисты предсказали американской валюте резкое снижение к концу 2019 года. При этом у рубля будут шансы укрепиться и даже пойти в рост при условии, что в отношении России США и ряд европейских стран не введут самые жесткие санкции.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нашли младенца: последние новости о трагедии в Магнитогорске

Под завалами взорвавшегося жилого дома почти сутки лежал 11-месячный малыш

Прямо в Новый год: Порошенко обставил конкурент

Предвыборная гонка на Украине началась с дерзкого заявления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей