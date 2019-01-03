Курс американской валюты превысил 71 рубль

В последний раз этот показатель "зеленый" превышал 16 марта 2016 года.

71,45 руб. – столько просили за доллар на момент открытия торгов на Московской бирже. Курс европейской валюты к рублю на Мосбирже понизился до 78,96 рубля.

Отметим, что в результате торгов доллар вернулся к уровню 69,40 руб (по данным на 10.28 мск).

Напомним, ранее экономисты предсказали американской валюте резкое снижение к концу 2019 года. При этом у рубля будут шансы укрепиться и даже пойти в рост при условии, что в отношении России США и ряд европейских стран не введут самые жесткие санкции.