Доллар рухнет в 2019 году

Цены на нефть помогут рублю укрепиться

Россию продолжат душить санкциями – экономике нашей страны предрекают сложный период. Однако есть надежда, что самые мрачные прогнозы все же не сбудутся и рубль, возможно, не только займет устойчивую позицию, но и вырастет.

Несмотря на давление со стороны США и ряда европейских государств, которые продолжают вводить ограничительные меры в отношении РФ, у рубля есть шанс укрепиться. Этому могут поспособствовать цены на нефть, считают эксперты. Ожидается, что средняя стоимость марки Brent в этом году составить 75 долларов за баррель. Учитывая, что этот уровень для нашей страны – вполне комфортный, российская валюта будет стабильной и даже может пойти в рост. Доллару при этом прогнозируют падение к концу 2019 года.

"…я ожидаю, что на конец 2019 года курс составит 62 рубля за доллар", – заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в беседе с ИА REGNUM.

Не исключено, что и в этом году Россию ждет расширение санкций – речь идет о физических лицах и компаниях, связанных с государством, отметил эксперт.

"…введения наиболее радикальных из обсуждаемых санкций — блокировки SWIFT и запрета на долларовые операции для крупнейших банков – я все-таки не ожидаю", – сказал Тихомиров.

Если самых жестких мер в отношении РФ все же не примут, экономика, вполне возможно, адаптируется – серьезных потрясений не будет, подытожил экономист.