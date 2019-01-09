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Кризис в Америке ударит по рублю

Фото: www.globallookpress.com
Курс отечественной валюты резко упадет из-за экономических проблем США

Наступивший год может оказать губительное влияние на экономику Соединенных Штатов. От этого пострадает весь мир, в том числе и Россия.

Рост ВВП нашей страны замедлится, от чего рубль обесценится. Дело в том, что крупнейшие промышленные индексы США за 2018 г. потеряли 4,6-7%. Волатильность на американских биржевых площадках в конце года заставила инвесторов всерьез заговорить о возможном начале рецессии в экономике, отмечает РИА "Новости".

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Главные инвестиционные банки Соединенных Штатов воздерживаются от паники. По словам аналитиков, потребительский спрос высок, рост ВВП ожидается в 2019 г. на уровне 2,5%. Но даже оптимисты не могут игнорировать ряд тревожных факторов: прогноз по безработице явно занижен, ФРС может разогнать инфляцию посредством повышения ставок, в Европе сохраняется напряженность из-за Brexit, нефть дешевеет, торговые войны с Китаем продолжаются.

Дополнительными факторами давления на экономику США станет снижение спроса на рынке недвижимости и в целом ликвидности. А тарифная война Вашингтона с Пекином в итоге ударит по потребительской активности, предупреждает старший приглашенный эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

"ФРС разжигает пламя, потому что экономика сейчас требует роста, а не сдерживания. И вот такой обвал рынка, который мы наблюдали в конце года – ранний признак рецессии", – заявил портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, рецессия в США может случиться в первом-втором квартале 2019 года.

При этом наступивший год, по его словам, "будет сложным не только для американской экономики, но и для всего мира, развивающихся рынков, в том числе и для России". "Войны как торговые, так и обычные обостряют ситуацию на рынке. Будет идти отток капитала. Когда американская экономика чихает, болезнь распространяется на остальных", – предупредил аналитик.

Рубль в этой ситуации будет одной из самых уязвимых нацвалют, поскольку подвергнется как давлению внешнему, так и внутреннему. "Рублю предстоят серьезные испытания. Он имеет серьезные шансы просесть на 5-10%. И причина тому относительная слабость прогнозов по росту экономики РФ. Затишье в этом вопросе связано с рублевыми налоговыми платежами, они пока подкрепляют рубль", – пояснил Шостак.

К этому он добавил, что дополнительное давление на рубль окажет очередной пакет американских санкций, решение по которому может быть принято уже в январе. В итоге доллар США, который также будет дешеветь, но не такими быстрыми темпами, вскоре может достичь уровня в 77 рублей.

На новогодние праздники ЦБ РФ установил курс доллара в размере 69,47 рубля. Почти все эксперты предсказывали заметное падение рубля после завершения выходных.

Андрей ФИЛАТОВ
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