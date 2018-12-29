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Курс доллара вырос на праздники

Фото: pixabay.com
В последний рабочий день года рубль не устоял перед внешним натиском

Российский рубль заканчивает 2018 г. на минорной ноте. Оставшись без поддержки со стороны регулятора и не получив нефтяной подпитки, он заметно подешевел к основным мировым валютам.

В ходе субботних торгов на Московской бирже "россиянин" терял в цене 15 коп. по отношению к доллару, однако затем немного восстановил свои позиции. По состоянию на 12:39 мск он снизился на 6 коп. к доллару и на 7 коп. к евро. В итоге стоимость американской валюты достигла 69,57 руб., стоимость европейской – 79,74 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

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Нефтяные котировки не демонстрируют роста. К тому же инвесторы играют против рубля, ожидая возобновления валютных интервенций Центробанка и новой волны санкций в отношении нашей страны. Это и предопределяет ослабление национальной валюты.

Важность сегодняшней торговой сессии состоит в том, что по ее итогам Банк России установит официальные курсы валют на все новогодние праздники. В следующий раз они будут пересмотрены 9 января 2019 г., хотя Московская биржа возобновит работу 3 января.

"Судя по торгам в рублевых парах в пятницу, рубль остается под давлением. Это значит, что с большой долей вероятности ЦБ РФ повысит курсы доллара и евро на предстоящие выходные и все новогодние каникулы. В среднем пересмотр на повышение может составить от 10 до 50 копеек в каждом случае", – заявила "Российской газете" финансовый аналитик Анна Бодрова.

По ее прогнозу, после новогодних праздников доллар может стоить на валютных торгах около 69,5 руб., евро – примерно 79,65 рубля.

Ранее эксперты говорили о том, что рубль сохранит относительную стабильность в первом квартале 2019 года. Однако затем он может заметно ослабиться на фоне введения нового пакета санкций.

Вместе с тем зарубежные аналитики сообщают о том, что 2019 г. станет тяжелым для доллара. Против американской валюты будут выступать ряд факторов: смягчение денежной политики Федеральной резервной системы, замедление экономики США, а также объективные статистические закономерности, отмечает "Эксперт".

Кроме того, специалисты указывают на переоцененность курса доллара в десятилетней ретроспективе. Даже до начала ралли доллара в апреле он был переоценен в сравнении со средними историческими значениями курсов валют торговых партнеров с учетом инфляции, а к концу 2018 г. курс доллара стал на 12% дороже средних десятилетних значений. Это оставляет рублю и валютам других развивающихся стран определенные надежды на лучшее.

Андрей ФИЛАТОВ
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