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Доллар резко вырастет после Нового года

Фото: www.globallookpress.com
Курс российской валюты опустится из-за "каникул" Центробанка

Рубль будет заметно дешеветь во время январских праздников. Но в то же время он может получить неожиданную поддержку из-за океана. Из-за разногласий между ветвями власти в Соединенных Штатах рассмотрение вопроса о введении против нашей страны очередного пакета санкций может быть перенесено на более поздний срок. Это гарантирует рублю необходимую передышку.

В настоящий момент основные мировые валюты заметно укрепляются к рублю. На Московской бирже по состоянию на 10:30 мск доллар подорожал на 27 коп., достигнув отметки 68,97 рубля. Евро в тот же самый момент подрос на 48 копеек. Теперь его стоимость составляет 78,49 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

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В последние дни года и сразу после праздников ситуация для рубля будет оставаться весьма напряженной. "В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не "присматривает" за рынком. Для разнообразных спекулянтов это – дополнительный стимул "пошалить", поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе заведомо выше 70 рублей за $1 (в качестве вербального ориентира назовем цифру 72 рубля)", – сообщил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Другими негативными для рубля факторами станут снижение цен на нефть и планы Банка России по возобновлению валютных интервенций в соответствии с бюджетным правилом.

Между тем огромное влияние на самочувствие "россиянина" окажет ситуация в Вашингтоне. Там президент Дональд Трамп и Конгресс не могут договориться о параметрах бюджета на будущий год. Все говорит о том, что и сегодня, 27 декабря, консенсуса достичь не удастся.

"Демократы из Палаты представителей сочтут своим долгом из принципа голосовать против ассигнований на "мексиканскую стену" (ее стоимость, по предварительным оценкам, составит $5,7 млрд. – Прим. "Утро.ру"). Поэтому шатдаун (приостановка деятельности государственных учреждений при несогласии в распределении и принятии бюджета) имеет большой риск продлиться не только в первой декаде января, но и гораздо дольше – в феврале как минимум", – полагает эксперт.

Само по себе это не нанесет никакого урона доллару, поскольку закроются лишь те учреждения, которые не имеют критически важного значения. К тому же инвесторы опасаются дальнейшей неопределенности, поэтому не рискнут на это время вкладываться в рисковые активы, в том числе в российские облигации.

Тем не менее ситуация в США окажет и положительное влияние на отечественную валюту. "Санкции весь уходящий год оказывали большое давление на рубль и вырвались в разряд факторов первоочередного влияния на отечественную валюту. Во время правительственного шатдауна в США шансы на принятие нового пакета антироссийских санкций ничтожны. Так что у нас может оказаться в запасе еще месяц-другой передышки", – полагает Рожанковский.

Ранее все эксперты без исключения говорили о том, что если в начале года Конгресс вернется к вопросу о санкциях, это приведет к значительному ослаблению рубля. В связи с этим звучали прогнозы о том, что в случае наиболее жесткого варианта ограничений доллар может достигнуть значений в 70-80 рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
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