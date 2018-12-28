Российская валюта получила необходимое укрепление перед праздниками

После вчерашнего падения на фоне дешевеющей нефти сегодня рубль отчасти восстановил свои позиции. Это связано с тем, что инвесторы недооценили его, и теперь он возвращается на свой законный курсовой уровень.



В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже доллар и евро теряют в цене. К 12:07 мск американская валюта подешевела на 11 копеек, до 69,45 рубля, при том что в какой-то момент рубль укреплялся и на 16 копеек. Европейская валюта снизилась на 7 копеек, до 79,47 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

В ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показывают положительную динамику. Первый вырос на 0,6% до отметки 2342,56, второй прибавил 0,4% и на открытии биржи составлял 1060,92 пункта, сообщает "Свободная пресса".

Вчерашний показатель в 69,67 рубля за $1 стал худшим для "деревянного" с 12 сентября. Поскольку сейчас рубль уже не настолько зависит от колебаний нефтяных котировок, а других негативных факторов, подтачивающих устойчивость "россиянина" сейчас не наблюдается, эксперты пришли к выводу, что в настоящий момент рубль недооценен примерно на 5-7%.

Аналитики "Промсвязьбанка" считают, что в первом квартале будущего года российской валюте вполне по силам укрепиться до 63-65 рублей за $1. Они ссылаются на то, что профицит по счету текущих операций окажет российской валюте поддержку. Она будет сильнее, чем негативные факторы: санкции, валютные интервенции, нестабильность развивающихся рынков.

"Недооценка рубля обоснована рисками обострения в 2018 г. санкционной истории, реализацией бюджетного правила в РФ и общей неблагоприятной конъюнктурой для всех валют развивающихся стран", – заявили эксперты в интервью "Финмаркету".

При этом уже во втором квартале все вернется на круги своя. На фоне санкционных рисков рубль вернется в русло негативной динамики. "В базовом сценарии со второго квартала мы ожидаем начала постепенного возвращения давления на рубль с целью на уровне 70 рублей за $1 к концу года", – отметили специалисты.

Воспрепятствовать развитию негативного для России сценария, при котором Конгресс может уже в январе приступить к обсуждению нового санкционного пакета, может шатдаун – приостановка деятельности государственных учреждений при несогласии в распределении и принятии бюджета. Благодаря этому до весны российская валюта получит спасительную передышку, полагают специалисты.