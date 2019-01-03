Растущий доллар взвинтит цены в России: что подорожает

Экономисты дают неутешительные прогнозы

К росту цен на ряд товаров и услуг приведет взлетевший курс американской валюты, а также повышение НДС на 2 процента. Индексация зарплат и пенсий, на первый взгляд, хорошая новость. Но это также косвенно повлияет на стоимость продуктов, техники и т.д. Производители и продавцы учитывают все это, а потому стоит заранее готовиться к подорожанию, напоминает сайт Pronedra.

С 1 января 2019 года россиянам, возможно, придется больше платить за хлеб и кондитерские изделия, молочку и сахар, а также мясо (в целом стоимость продуктов питания вырастет на 2-5%). Цены взлетят на лекарства (на 3-15% вырастет стоимость импортных, на 2-10% – отечественных), медицинские и услуги ЖКХ (за коммуналку с 1 января придется заплатить на 1,7% больше, а с 1 июля стоимость поднимется еще на 2,4%), бытовую технику, ожидается и подорожание бензина (на 4-5 рублей за литр, согласно предложениям нефтяников).

Любителям путешествий тоже придется несладко. Авиабилеты в 2019 году прибавят в цене на 5-7% минимум. А по некоторым направлениям они и вовсе подорожают более чем на четверть. Скачок цен прогнозируется и на внутренние рейсы. Одной из причин роста стоимости перелетов эксперты называют увеличение цен на авиакеросин и плату за обслуживание в аэропортах.