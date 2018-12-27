Вместе с зарплатами и пенсиями в следующем году вырастут цены

2019-й разорит россиян

С 1 января наша жизнь круто изменится. Во-первых, в стране увеличатся пособия для людей солидного возраста. Во-вторых – минимальная зарплата, которая догонит прожиточный минимум второго квартала уходящего года.

В итоге МРОТ составит 11 тыс. 280 рублей. А вслед за ним перемены произойдут и в социальных выплатах, которые привязаны к минималке. Обычные люди, казалось бы, станут богаче. Но не тут-то было.

Два процента прибавит налог на добавленную стоимость (НДС). Вместо 18% станет 20%. Правда, в правительстве успокаивают, что этот рост не отразится на населении: мол, социально-значимые товары не подорожают. Поживем, как говорится, – увидим.

Однако ясно точно – коммуналка вырастет в цене. Тарифы на электричество, отопление и водоснабжение претерпят несколько метаморфоз. Первые изменения произойдут с 1 января. Цифры в квитанции поднимутся на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%. То есть россиянам следует урезать свою бюджет рублей так на 300-400 и отложить эти деньги на оплату коммунальных услуг. Раскошелиться придется и за вывоз отходов. С суммой каждый регион определится самостоятельно.

Как правило, после взлета цен на услуги эта тенденция наблюдается и в товарной среде. Свою роль сыграет 20%-й НДС. Так, по данным Sputnik, его рост спровоцирует подорожание продуктовой корзины от 2 до 5%. Не исключено, что эта цифра будет больше.

Неприятный сюрприз ожидает любителей путешествовать. Стоимость билетов в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования поднимется на 3,9%, не устоят также цены на бензин, раскошелив автомобилистов минимум на пару рублей за литр. Ударят по карману и ценники на транспортные средства, запчасти на них и грузоперевозки.

Вышеперечисленные факторы сдвинут с места стоимость основной группы продуктов. В первую очередь ощутимо дороже станет хлеб, который всему голова, – примерно на 5-20%. А вместе с ним – сладости, молочка, свинина, мясо птицы. Самыми сложными будут январь, февраль и март, а потом цены стабилизируются. Однако продуктовая корзина потянет за собой ресторанный бизнес. Насколько разорительны станут общепиты, будет зависеть от поставщиков и конкурентов.

Прогнозируют прибавку в цене заграничным таблеткам с микстурами – от 3 до 15%. Отечественным – порядка 10%. В новом году введут экосбор, за что расплатится потребитель, поскольку налог наверняка вызовет подорожание товаров в "пластике".

На это обречены и подлежащие обязательной маркировке одежда, белье, продукция фотоиндустрии. Правда, в разные сроки. Одни товары будут поступать в продажу на законных основаниях только после необходимой маркировки с 1 марта, другие – с 1 июля, третьи – с 1 декабря.

Тяжеловато придется курильщикам и тем, кто не прочь пропустить рюмочку-другу. Сигареты с алкоголем – товары хоть и не первой необходимости, однако пользуются большим спросом. Возможно, их подорожание из-за пересмотра акцизной ставки заставит россиян отказаться от вредных привычек и перейти на сторону ЗОЖ.