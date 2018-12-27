Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вместе с зарплатами и пенсиями в следующем году вырастут цены

Фото: www.globallookpress.com
2019-й разорит россиян

С 1 января наша жизнь круто изменится. Во-первых, в стране увеличатся пособия для людей солидного возраста. Во-вторых – минимальная зарплата, которая догонит прожиточный минимум второго квартала уходящего года.

В итоге МРОТ составит 11 тыс. 280 рублей. А вслед за ним перемены произойдут и в социальных выплатах, которые привязаны к минималке. Обычные люди, казалось бы, станут богаче. Но не тут-то было.

Два процента прибавит налог на добавленную стоимость (НДС). Вместо 18% станет 20%. Правда, в правительстве успокаивают, что этот рост не отразится на населении: мол, социально-значимые товары не подорожают. Поживем, как говорится, – увидим.

Однако ясно точно – коммуналка вырастет в цене. Тарифы на электричество, отопление и водоснабжение претерпят несколько метаморфоз. Первые изменения произойдут с 1 января. Цифры в квитанции поднимутся на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%. То есть россиянам следует урезать свою бюджет рублей так на 300-400 и отложить эти деньги на оплату коммунальных услуг. Раскошелиться придется и за вывоз отходов. С суммой каждый регион определится самостоятельно.

Как правило, после взлета цен на услуги эта тенденция наблюдается и в товарной среде. Свою роль сыграет 20%-й НДС. Так, по данным Sputnik, его рост спровоцирует подорожание продуктовой корзины от 2 до 5%. Не исключено, что эта цифра будет больше.

Неприятный сюрприз ожидает любителей путешествовать. Стоимость билетов в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования поднимется на 3,9%, не устоят также цены на бензин, раскошелив автомобилистов минимум на пару рублей за литр. Ударят по карману и ценники на транспортные средства, запчасти на них и грузоперевозки.

Вышеперечисленные факторы сдвинут с места стоимость основной группы продуктов. В первую очередь ощутимо дороже станет хлеб, который всему голова, – примерно на 5-20%. А вместе с ним – сладости, молочка, свинина, мясо птицы. Самыми сложными будут январь, февраль и март, а потом цены стабилизируются. Однако продуктовая корзина потянет за собой ресторанный бизнес. Насколько разорительны станут общепиты, будет зависеть от поставщиков и конкурентов.  

Прогнозируют прибавку в цене заграничным таблеткам с микстурами – от 3 до 15%. Отечественным – порядка 10%. В новом году введут экосбор, за что расплатится потребитель, поскольку налог наверняка вызовет подорожание товаров в "пластике".

На это обречены и подлежащие обязательной маркировке одежда, белье, продукция фотоиндустрии. Правда, в разные сроки. Одни товары будут поступать в продажу на законных основаниях только после необходимой маркировки с 1 марта, другие – с 1 июля, третьи – с 1 декабря.

Тяжеловато придется курильщикам и тем, кто не прочь пропустить рюмочку-другу. Сигареты с алкоголем – товары хоть и не первой необходимости, однако пользуются большим спросом. Возможно, их подорожание из-за пересмотра акцизной ставки заставит россиян отказаться от вредных привычек и перейти на сторону ЗОЖ. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей