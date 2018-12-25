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В России с Нового года вырастет минимальная зарплата

Президент РФ подписал соответствующий закон

Владимир Путин утвердил проект, по которому с 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда возрастет на 117 руб. до размера прожиточного минимума.

О том, что МРОТ составит 11 тыс. 280 руб. в месяц со следующего года, сообщило агентство "Интерфакс".

Как передает портал "Свободная пресса", эта сумма на 100% равняется прожиточному минимуму трудоспособных россиян, согласно данным за второй квартал 2018 года. 

Полина ИВАНОВА
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