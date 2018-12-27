Пенсии: повысят не всем и не на тысячу

Премьеру доложили о готовности ПФР к увеличению выплат

Повышение пенсий в следующем году точно произойдет. Это подтвердила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 27 декабря.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена", – заявила она на совещании у главы кабмина РФ Дмитрия Медведева.

Однако радоваться будут не все. На объявленное повышение могут рассчитывать только 30 миллионов 778 тысяч россиян, то есть те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых и нигде не подрабатывают.

Ждать, что в январе всем автоматически добавят по 1 тыс. руб., тоже не стоит – эта цифра очень приблизительна.

"Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05%", – приводит "Интерфакс" слова Голиковой. В среднем это и получается прибавка по тысяче: "Средний размер (пенсии) в 2019 году – 15 тыс. 414 рублей", – сообщила вице-премьер.

Таким образом, россияне, чья пенсия сейчас составляет 10-11 тыс. руб., получат рублей на 700 больше; у кого пенсия около 14 тыс., тем будет плюс 1 тыс. рублей. А кто получает 20 тыс., станет богаче на 1 тыс. 600 руб. с лишним.

Предусмотрено с 1 января и повышение фиксированного размера пенсий для тех, кто имеет 30 лет рабочего стажа в сельской местности. Эта прибавка составит 25%.

В общей сложности на выплаты пенсий ПФР дополнительно предусмотрен 341 млрд рублей.