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Повышение НДС не приведет к росту цен

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Инфляцию удастся сдержать в рамках, пообещал глава государства

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что небольшой рост цен и инфляции в связи с повышением НДС ограничится коротким периодом начала следующего года. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

"После кризиса мы вынуждены были тратить нефтедоллары, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми. Сейчас мы его сократили до 6,6%, а в следующем году он должен быть уже 6% и так держаться несколько лет. Повышение НДС связано с необходимостью удержать этот показатель", – сказал глава государства.

Путин также напомнил, что "во многих странах НДС 20% и даже больше". Россия понижала этот налог, но потом повысила снова. Тем не менее для многих товаров действуют льготы.

По словам президента, так называемая эффективная ставка в целом в экономике будет меньше, потому что государство сохранило практически все льготы: льготы по производству лекарств, детских товаров, IT-компаний.

Небольшой рост цен от повышения ставки, который предсказывают эксперты, в скором времени сойдет на нет. "Я надеюсь, это будет разовое явление, небольшое повышение цен будет, но потом это прекратится. В целом, я считаю, что решение правильное, сбалансированное, плюс это дает дополнительные возможности бюджету и поможет реализовать наши национальные проекты", – подчеркнул президент, добавив, что Центробанк предпринимает меры для того, чтобы избежать роста инфляции.

Он также затронул тему повышения тарифов ЖКХ. В последние годы они росли с минимально возможной скоростью – всего на 4,1%. Это делается в интересах граждан, поэтому в два этапа было повышение, пояснил Путин.

Андрей ФИЛАТОВ
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