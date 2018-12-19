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Раскрыт план увеличения пенсий после Нового года

Фото: www.globallookpress.com
Прибавка будет рассматриваться индивидуально

После индексации, которая превысит 7%, ежемесячная выплата составит 5 тыс. 334,2 рубля. Сумма будет фиксированной. Вырастет и пенсионный балл – до 87,24 рубля.

При этом индексация страховых пенсий, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР), выше прогнозируемой инфляции. В среднем на тысячу больше будут получать неработающие пенсионеры. А размер пособия составит 15,4 тыс. рублей. Однако для каждого россиянина солидного возраста прибавку рассчитают индивидуально.

Формула проста: чем больше была зарплата, тем заметнее прибавка. К примеру, если пенсионер ежемесячно получает а-ля прожиточный минимум (8 тыс. 500 руб.), то выплата увеличится примерно на 550 рублей.

На порядок больше ждет прибавка тех, кто зарабатывал солидные деньги. Например, трудился на севере и сейчас имеет повышенную пенсию в размере 25 тыс. рублей. С нового года у таких граждан она вырастет примерно на 2 тысячи.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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