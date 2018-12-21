Адвокат серийного душегуба подал жалобу

Михаил Попков, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме за 78 убийств, направил в Иркутский областной суд жалобу на приговор, по которому его лишили звания младшего лейтенанта милиции.

Дело в том, что звание давало мужчине право получать пенсию. Как рассказал адвокат преступника, эти выплаты служили Попкову единственным источником дохода в 24 тысячи рублей. Именно поэтому он потребовал обжаловать приговор.

Более того, как стало известно агентству "Интерфакс", маньяк недоволен тем, что его признали виновным в нескольких первых убийствах, потому что по ним истек срок исковой давности.

Как напоминает портал URA.RU, 10 декабря 2018 г. суд вынес решение о том, что Попков убил 56 человек в период с 1994 по 2010 г., и приговорил его к пожизненному заключению, которое стало для преступника вторым. В первый раз его осудили в 2015-м за убийства 22 женщин.