Государство дополнительно проиндексирует выплаты, если цены станут заоблачными

Если инфляция в 2019 г. окажется выше прогнозируемого уровня, правительство задумается о том, чтобы увеличить пенсионные выплаты. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.



"Вы спрашиваете, если будет не 4,3% (инфляция в 2019 г.)? Если 5,5%, то надо будет вернуться к этому вопросу… Я согласен, что 4% (уровень инфляции) и 7% (индексация пенсий в 2019 г.) – это один темп в реальном выражении, а 5,5% или 6% и 7% – это другой. Но надеюсь, что такого не произойдет", – цитирует чиновника РИА "Новости".

Обязательства властей по дополнительной индексации вытекают из указа президента РФ. В нем предусмотрено обеспечение роста пенсий в реальном выражении, "то есть над инфляцией", напомнил Силуанов. Именно так высчитывалась индексация по итогам нынешнего года.

"Мы планировали 4,3% – чуть больше 4% (инфляцию в 2019 г.). В этом году тоже будет чуть больше 4%. Хотя изначально тоже наш таргет был 4%. И все что сверху – это должны быть реальные доходы пенсионеров… Если будет 4,5% и так далее, думаю, это не столь критично при индексации для роста реальных пенсий. Индексация в следующем году 7% по пенсиям", – отметил министр.

О повышении пенсий неработающим пожилым гражданам на 7,05% с 1 января будущего года ранее сообщили в Пенсионном фонде РФ. После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. В денежном исчислении, таким образом, пенсии вырастут в среднем на 1 тыс. руб. в месяц – с 14,4 тыс. до 15,4 тыс. рублей.

Некоторые группы пенсионеров получат дополнительные бонусы. На прибавку в размере 2,4 тыс. руб. в месяц смогут рассчитывать пенсионеры, которые живут в селах не менее 30 лет. Доплата будет начислена только тем гражданам, кто отработал в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности и не трудоустроен.

А с 1 октября 2019 г. будут повышены и пенсии военным пенсионерам. Для этой группы граждан индексация составит более 6%. Таким образом, ветераны Вооруженных сил, пожарной службы, правоохранительных органов и других силовых структур будут в среднем получать 26,2 тыс. руб. в месяц.

В будущем году в честь приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ее участникам обеспечат материальную помощь. Размер единовременной выплаты составит 44 тыс. руб., сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.