Пенсионерам дадут двойную надбавку

Пенсии значительно обгонят инфляцию в 2019 году

С 1 января 2019 г. правительство РФ повысит выплаты неработающим пенсионерам на 7,05%. Тем самым прибавка вдвое превысит прогнозируемый размер инфляции за 2018 год. В общей сложности пенсия вырастет на 1 тыс. руб. – с 14,4 тыс. до 15,4 тысячи.



Ежегодной индексацией прибавка к пенсии не ограничится. Некоторые категории граждан получат дополнительные бонусы, сообщают "Аргументы и факты".

Так, прибавку в размере 2,4 тыс. руб. получат пенсионеры, которые живут в селах не менее 30 лет. На эту доплату могут рассчитывать только те граждане, кто отработал в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности и не трудоустроен.

"Мы с Пенсионным фондом на протяжении полутора лет смотрели всю историю этого вопроса. Порядка 945-950 тыс. человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату", – заявил по этому поводу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Военные пенсии будут увеличены на чуть меньший размер. К тому же прибавка вступит в силу не с 1 января, а с 1 октября. Как обещал президент РФ Владимир Путин, в 2019 г. пенсии военных пенсионеров вырастут более чем на 6%. Это повышение складывается из двойной индексации денежного довольствия отставников – на 4,3% и на 2,3%. Таким образом, по словам первого замминистра финансов Леонида Горнина, с 1 октября будущего года средняя военная пенсия в России составил 26,2 тыс. руб. в месяц.

Военных пенсионеров коснется еще одно нововведение. Правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 июля 2020 г. пенсии военным пенсионерам и пенсионерам правоохранительных органов будут выплачивать только на карты "Мир".

Пенсии на карты "Мир" начнут начислять после истечения срока действия международных карт, на которые пенсии переводятся сейчас. На новый пластик переведут бывших сотрудников Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии. Таких пенсионеров насчитывают 2,57 миллиона человек, сообщают "Вести-Экономика".

Что касается накопительных пенсий, то они по-прежнему будут не откладываться на счета будущих пенсионеров, а тратиться на выплаты нынешним. Заморозка накопительного компонента была впервые введена в 2014 г., а в этом году ее в очередной раз продлили – до 2021-го. За счет этого маневра правительство рассчитывает уменьшить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд России на 609,1 млрд рублей.

С будущего года вступают в силу положения пенсионной реформы. С 2019 по 2028 г. раз в два года пенсионный возраст будет увеличиваться на один год. В итоге через 10 лет он составит 60 лет для женщин (сейчас – 55 лет) и 65 лет для мужчин (сейчас 60 лет). Граждане, которые должны были выйти на пенсию в первом полугодии 2019 г. (женщины 1964 г. рождения и мужчины 1959 г. рождения) смогут сделать это во второй половине года. Россиянки, родившиеся во второй половине 1964 г., и россияне, родившиеся во второй половине 1959 г., отправятся на заслуженный отдых в первой половине 2020-го.

Также с 2019 г. в России вводится уголовная ответственность для работодателей за отказ в приеме на работу или увольнение сотрудников предпенсионного возраста.