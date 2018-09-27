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Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Ранее в проект документа внесли поправки, предложенные президентом, "Единой Россией" и законодателями

Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили изменения пенсионного законодательства РФ. С соответствующей инициативой в июне выступило правительство. После одобрения 19 июля законопроекта по существу Госдума запустила широкое обсуждение мер по совершенствованию пенсионной системы в региональных законодательных органах и экспертном сообществе.

По инициативе спикера ГД 21 августа в здании на Охотном Ряду состоялись большие общественно-парламентские слушания по данному вопросу, а 29 августа свое мнение по поводу пенсий высказал президент Владимир Путин.

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В результате ко второму чтению в ГД поступило более 300 поправок к правительственному законопроекту, в том числе несколько предложений от президента.

Владимир Жириновский. Фото: vk.com/duma

Надо сказать, президентские поправки, которые сделали закон более мягким, поддержали все фракции ГД. На это обратил особое внимание лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. "Фракция ЛДПР тоже в полном составе их поддержала. Чтобы здесь не было разночтений: мы полностью поддержали все президентские поправки", – подчеркнул политик. Со своей стороны глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что депутаты, отсутствовавшие на заседании по уважительной причине, также выразили свое одобрение по поводу президентских поправок.

Фото: duma.gov.ru

В итоге основные параметры обновленной пенсионной системы в РФ таковы:

– женщины получают право на страховую пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет;

– повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно;

– граждане, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, получат возможность стать пенсионером на полгода раньше, чем положено по новому законодательству;

– многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно. Соответствующая льгота также предусмотрена для коренных народов Севера и других категорий;

– минимальный стаж для выхода на заслуженный отдых – 37 лет для женщин и 42 года для мужчин;

– пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста увеличено до 11 тыс. 280 руб.;

– индексация страховых выплат по старости будет осуществляться 1 января каждого года в период с 2019 по 2024 год. Средняя прибавка составит около 1 тыс. руб. ежегодно;

– накопительную часть пенсий женщины смогут получать после 55 лет, мужчины – после 60 лет.

Вячеслав Володин и Сергей Неверов. Фото: duma.gov.ru

По словам спикера Володина, Госдума будет держать на контроле реализацию законодательных норм по совершенствованию пенсионной системы. В частности, специально созданная рабочая группа ГД "продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат", подчеркнул председатель нижней палаты.

Николай ВИКТОРОВ
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