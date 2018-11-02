Депутаты "Единой России" откажутся от пенсионных надбавок

Большинство членов фракции намерены делом поддержать принятый закон

Парламентарии Госдумы от фракции "Единая Россия" единогласно одобрили законопроект о добровольном отказе депутатов от положенной надбавки к пенсии и намерены сами ему следовать. Об этом заявил заместитель генсекретаря партии "Единая Россия" Евгений Ревенко в пятницу, 2 ноября.

Он напомнил, что за законопроект проголосовали в третьем чтении 403 депутата. Против был один голос – представителя оппозиционной партии. Однако некоторые СМИ предпочли подать эту новость так, будто закон депутаты приняли, но руководствоваться им не собираются. В частности, издание РБК написало, что только 6 парламентариев нижней палаты готовы отказаться от пенсионных надбавок.

"Прочитал сегодня заметку на "РБК" "Спрошу у жены". Об отказе от депутатских пенсий. Мол, проголосовали депутаты за инициативу секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, а реально отказываться не хотят. Оторопел. Как один из соавторов данного законопроекта скажу, что заметка носит явно тенденциозный и заказной характер", – возмутился Ревенко.

Он отметил, что в статье приводится мнение только тех, кто еще до конца не определился. А, к примеру, единороссов, которые уже объявили о своем решении отказаться от депутатских пенсионных надбавок, даже спрашивать не стали.

Между тем 35 членов фракции ЕР публично заявили об отказе от пенсионных преференций. Среди них спикер ГД Вячеслав Володин, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие.