Совет Федерации разрешил парламентариям отказываться от пенсионных надбавок

Соответствующий закон ранее одобрили в Госдуме

Совет Федерации согласился с предложением предоставлять депутатам и сенаторам возможность добровольно отказываться от положенных им по закону надбавок к пенсии. Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 29 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы" на заседании 7 ноября одобрили 147 из 149 сенаторов.

Данная инициатива была впервые озвучена 20 августа на совместном заседании Генсовета "Единой России" и совета руководителей фракций партии секретарем Генсовета ЕР, вице-спикером СФ Андреем Турчаком. Предложение было поддержано однопартийцами единогласно. В октябре соответствующий законопроект приняли в Госдуме.

"Основным фактором, обусловившим данную инициативу, послужил общественный запрос на изменение механизма применения социальных гарантий, установленных для федеральных парламентариев, и в своем обосновании отталкивается от идей социальной справедливости и социальной солидарности", – указал Турчак, представляя законопроект в верхней палате.

Он пояснил, что изменение пенсионного законодательства – чувствительный вопрос для всех россиян. "Мы не вправе были рассчитывать на понимание и поддержку граждан по вопросам проводимой пенсионной реформы, если бы эти изменения не коснулись и нас самих. Для граждан принцип справедливости стоит всегда во главе угла", – подчеркнул Турчак.

Принятый закон дает право членам Совета Федерации и Госдумы отказаться от ежемесячной доплаты к установленной пенсии. Если парламентарий напишет подобное заявление, изменить решение позже он уже не сможет.

Ранее о намерении отказаться от положенных надбавок к пенсии сообщили некоторые депутаты и сенаторы от "Единой России". В их числе Андрей Турчак, Рауф Арашуков, Евгений Ревенко, Сергей Боярский, Вячеслав Володин, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Виталий Милонов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Таймазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Андрей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.