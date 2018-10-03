Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Президент утвердил поправки в пенсионное законодательство

Правительственная инициатива обеспечит достойную жизнь россиянам на заслуженном отдыхе

Глава государства Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы.

Ранее, 27 сентября, документ приняла Госдума. Сегодня, 3 октября, его одобрили в Совфеде, отмечается на официальном сайте Кремля. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Китай сбил с Америки корону лидерства

Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США

Путин назвал мертвого Скрипаля подонком

Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей