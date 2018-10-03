Президент утвердил поправки в пенсионное законодательство

Правительственная инициатива обеспечит достойную жизнь россиянам на заслуженном отдыхе

Глава государства Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы.

Ранее, 27 сентября, документ приняла Госдума. Сегодня, 3 октября, его одобрили в Совфеде, отмечается на официальном сайте Кремля.