Президент утвердил поправки в пенсионное законодательство

Нибиру
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Глава государства Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы.
Ранее, 27 сентября, документ приняла Госдума. Сегодня, 3 октября, его одобрили в Совфеде, отмечается на официальном сайте Кремля.
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