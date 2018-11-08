Стало известно, кому в праздничные дни безденежье не грозит

Положенные средства не придут в начале года тем, кому в первые дни месяца определенная сумма поступает на карту и сберкнижку или ее по-старинке приносит почтальон. По той простой причине, что ее переведут заранее: не в январе, а в декабре.

По традиции год начнется с выходных дней, поэтому срок выдачи пенсий сдвинется. График предновогодней доставки будет известен в следующем месяце, уточнили в Пенсионном фонде России. (ПФР).

"Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни", – разъяснили в ПФР "Российской газете", отметив, что пенсию можно будет получить несколькими способами: на почте, на банковскую карту, а также с помощью специальной организации.

В ПФР посоветовали ознакомиться с декабрьским графиком заранее, чтобы рассчитать свои финансовые возможности и беззаботно встретить праздник.