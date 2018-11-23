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Путин назвал достойную пенсию

По словам президента, это должны быть "реальные деньги"

Зарплаты и пенсионные выплаты россиян должны выражаться не в процентных соотношениях или средних показателях, заявил глава государства сегодня, 23 ноября, на расширенном заседании Госсовета в Ялте.

По мнению Владимира Путина, жители страны не нуждаются в красивых словах и цифрах на бумаге. Пенсионеров и рабочих интересуют конкретные суммы. 

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"Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей – чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра – вот это важно", – цитирует главу государства РИА "Новости".

Как стало известно, большая пресс-конференция президента РФ состоится 20 декабря, в полдень по московскому времени.

Оксана ПОДТУРКИНА
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