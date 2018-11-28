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Россиянам поднимут пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Выплаты будут только расти

Такое обещание дал президент страны Владимир Путин. Без лишних слов, размытых доводов и размышлений он обнадежил пенсионеров.

"Пенсии будут расти, точно, это вопрос решенный", – отрезал глава государства, передает RT.

Также Путин "прошелся" по накопительной части пенсии и непосредственно по теме пенсионных фондов. По его словам, они продолжат свою работу, однако впредь результат их деятельности должен быть заметным.

"Чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства в эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды", – пояснил президент.

Кроме того, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", он прокомментировал керченский конфликт, рассказал об отказе от доллара и влиянии санкций.

Оксана ПОДТУРКИНА
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