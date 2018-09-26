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Госдума поддержала все предложения президента по пенсионной системе

Фото: GLOBAL LOOK press
За принятие президентских поправок проголосовали все парламентские фракции

Депутаты Госдумы проголосовали за внесение в проект закона по совершенствованию пенсионной системы РФ предложений президента Владимира Путина. На пленарном заседании в среду, 26 сентября, за высказались 385 парламентариев, воздержавшихся и выступивших против не было.

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", – подвел итог голосования спикер ГД Вячеслав Володин. Консенсусное принятие решения по данному вопросу особенно важно, поскольку ранее представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" выступали с критикой правительственной инициативы.

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Кабмин внес в ГД законопроект по модернизации пенсионной системы в июне этого года. Нижняя палата приняла документ в первом чтении, но призвала законодателей и общественные организации внести свои поправки до второго чтения.

В конце августа свое мнение на этот счет высказал президент. В ходе телеобращения к гражданам он сделал несколько предложений, которые потом поступили в ГД в виде пакета поправок.

В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, как сказано в правительственном проекте, а на 5 – как и для мужчин. При этом для многодетных матерей предусмотрена возможность досрочного получения страховой пенсии (при наличии 3 детей – на 3 года раньше, 4 детей – на 4 года).

Кроме того, президент предложил сократить трудовой стаж, достижение которого дает право выхода на пенсию, до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин (в документе кабмина было на 3 года больше).

Неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности, Путин предложил сделать 25%-ю надбавку к страховым пенсиям. Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет с 4 тыс. 900 руб. до 11 тыс. 280 рублей. 

Президент также предложил дать возможность оформить пенсию на полгода раньше тем людям, которым по старому пенсионному законодательству оставалось менее 2 лет до выхода на заслуженный отдых.

Накануне депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность работодателя за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Николай ВИКТОРОВ
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