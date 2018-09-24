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В Госдуму поступило около 300 предложений по совершенствованию пенсионного законодательства

Фото: vk.com/duma
Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится в ближайшие дни

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел третье заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Он сообщил, что в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило уже 286 поправок к пакету законов по данной теме.

В ходе заседания в понедельник, 24 сентября, был поддержан блок поправок, внесенных главой Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым, а также предложения руководителя "Опоры России" Александра Калинина и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

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Спикер ГД, со своей стороны, предложил провести парламентские слушания на предмет развития и поддержки предпринимательства.

"Пригласим правительство, правоохранительные органы, все заинтересованные организации. Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента: обеспечить рост экономики более 3%", – сказал Володин, подчеркнув, что "законодательство не должно сдерживать развитие бизнеса".

Напомним, что принятие поправок к законопроектам, направленным на совершенствование пенсионной системы, завершается в понедельник, 24 сентября. Сегодня же депутаты решат, когда состоится второе чтение правительственного законопроекта. "Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", – отметил Володин.

Он сообщил, что также на текущей неделе в Госдуме рассмотрят в третьем чтении внесенные президентом РФ поправки в Уголовный кодекс, цель которых – защитить граждан предпенсионного возраста от необоснованного увольнения или отказа в приеме на работу.

Рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства была создана по итогам больших общественно-парламентских слушаний, состоявшихся в ГД по инициативе Володина 21 августа. В нее вошли представители делового и бизнес-сообщества, профсоюзных объединений, социологи и эксперты.

Николай ВИКТОРОВ
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