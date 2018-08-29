Законы о пенсиях и правах пожилых работников рассмотрят в связке

Две поправки в законодательство планируется внести вместе

Рабочая группа Госдумы обсудит идею синхронизировать принятие двух законопроектов, касающихся возрастной части населения РФ. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам специального телеобращения президента России Владимира Путина.



"Поставленная президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесение поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы", – заявил Володин.

По его словам, потребуется активная работа в этом направлении как профильных комитетов Госдумы, так и правительства.

Уже 31 августа сформированная рабочая группа, куда входят депутаты, представители кабинета министров, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового и научного сообществ, планирует рассмотреть все эти вопросы.

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Кроме того, президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста.

Напомним, 19 июля законопроект о совершенствовании пенсионной системы был принят Госдумой в первом чтении. Сбор поправок ко второму чтению нормативно-правового акта продлится до конца сентября.

Нижняя палата инициировала широкое общественное обсуждение законопроекта и провела 21 августа тематические парламентские слушания. Одним из итогов дискуссии стало создание специальной рабочей группы, которая занялась обсуждением мер по улучшению пенсионного законодательства. Ее возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.