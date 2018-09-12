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Володин: рабочая группа ГД изучит все поправки в пенсионное законодательство

Фото: duma.gov.ru
На особом счету – президентские коррективы об ответственности работодателей

Правительственную инициативу обсудили на втором заседании группы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что все предложенные поправки будут проработаны депутатами на должном уровне. Особенно те, которые озвучил президент РФ Владимир Путин.  

Рассмотрением изменений займутся профильные комитеты, отметил Володин. По его словам, народные избранники должны "проанализировать системное законодательство в сфере пенсионного обеспечения с точки зрения их профильного направления".

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Думский спикер подчеркнул, что работы у парламентариев не будет меньше, поскольку поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы продолжают поступать и их становится "все больше и больше".

"Но основные поправки, которые на прошлой неделе поступили", – пояснил председатель ГД, напомнив о пожеланиях главы государства.

Уже завтра одно из них будет рассмотрено на пленарном заседании, пообещал законодатель. Речь идет о введении ответственности для работодателей за необоснованные отказ в приеме или увольнение граждан предпенсионного возраста.

Отметим, что в заседании рабочей группы участвовали министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатели профильных комитетов нижней палаты, а также представители четырех думских фракций, общественности, экспертного, делового и профессионального сообществ, лидеры профсоюзов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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