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Госдума защитила граждан предпенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Работодателей накажут за дискриминацию престарелых сотрудников

Нарушение трудовых прав пожилых россиян может повлечь за собой уголовную ответственность работодателя. Соответствующую инициативу президента РФ депутаты Госдумы одобрили во втором, основном чтении на пленарном заседании в четверг, 20 сентября.

Положения законопроекта "Об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста" вскоре могут дополнить ст.144 Уголовного кодекса РФ. В частности, новая правовая норма защитит граждан, которым остается менее 5 лет до выхода на заслуженный отдых, от дискриминации по возрастному признаку. Работодателю, который уволит или не примет на работу человека из-за его преклонных лет, будет грозить штраф до 200 тыс. руб. либо до 360 часов обязательных работ.

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"Исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Данный законопроект входит в число предложений, внесенных президентом страны Владимиром Путиным после августовского обращения к населению страны по поводу назревших перемен пенсионной системы РФ. В числе прочих инициатив главы государства – сделать возрастом выхода на пенсию для женщин 60 лет, а не 63, как предлагало изначально правительство; сохранение большинства федеральных и региональных льгот с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; выделение оплачиваемых дней на прохождение ежегодной диспансеризации гражданам предпенсионного возраста и так далее.

В августе в Госдуме состоялись большие общественно-парламентские слушания по вопросам совершенствования пенсионного законодательства. По итогам была создана рабочая группа, куда вошли депутаты и эксперты. Их задача – изучить и систематизировать все поправки, поступающие в ГД ко второму чтению правительственного законопроекта по модернизации пенсионной системы.

Николай ВИКТОРОВ
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