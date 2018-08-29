Россияне замерли: Путин сказал свое слово о пенсиях. LIVE

"Утро" ведет текстовую онлайн трансляцию телеобращения главы государства

12.33 "Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием", – заключил Путин обращение к россиянам.

12.32 Президент сообщил, что все идеи, которые он озвучил сегодня, в скором времени будут оформлены в качестве поправок к правительственному законопроекту и внесены в Госдуму.

12.31 Федеральные льготы, в частности, по налогам на недвижимость и землю, которые ранее были привязаны к пенсионному возрасту, президент предложил предоставлять как раньше – женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Кроме того, он одобрил инициативу "Единой России", которая предложила сохранить и все действующие региональные льготы, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, субсидии на оплату ЖКХ и др.

12.30 Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, президент предложил дать послабление – разрешить оформление пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть человек, который по новым правилам должен был уйти на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это уже в июле 2019 года.

12.28 Трудовой стаж, позволяющий рассчитывать на досрочный выход на пенсию, должен составлять 37 лет для женщин, а для мужчин – 42 года. Для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, президент предложил установить 25%-ю надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии, начиная с 1 января 2019 года.

12.27 Пенсионные льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, коренных малочисленных народов Севера и ряда других категорий россиян должны быть сохранены, подтвердил Путин.

12.26 Предпенсионным возраст должен считаться за 5 лет до выхода человека на пенсию. Для граждан этой категории президент предлагает вдвое увеличить размер выплаты по безработице. Им же нужно выделять два дня в год на прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты

12.25 Необходимо защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Для этого президент допускает введение административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста или за отказ в приеме на работу пожилых граждан. Естественно, нужны и стимулирующие меры, чтобы работодатели были заинтересованы в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

12.24 Женщины, родившие и воспитавшие 3 детей, должны иметь возможность уйти на пенсию на 3 года раньше остальных, 4 детей – на 4 года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас – они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

12.22 Путин назвал неправильной инициативу повысить возраст выхода на пенсию для женщин на 8 лет, тогда как для мужчин всего на 5. Учитывая традиционно бережное отношение к прекрасному полу в РФ, он предложил отпускать женщин на заслуженный отдых в 60 лет, а не в 63 года.



12.17 По указанию президента кабмин и эксперты искали альтернативные пути повышения размера пенсий, не меняя возраст выхода на заслуженный отдых. Но оказалось, что другие меры – повышение налогов, продажа госсобственности – имеют краткосрочный эффект. В итоге родился правительственный законопроект, к которому Путин подготовил свои поправки

12.15 Предложения правительства позволят ежегодно повышать выплаты для неработающих пенсионеров на 1 тыс. рублей в год

12.13 Самое простое – ничего не менять, согласился президент. Сейчас в бюджете есть деньги для пополнения Пенсионного фонда. Но через 7-10 лет регулярная индексация пенсий может стать проблемой

12.08 Сейчас РФ вышла на стабильный экономический рост, уровень безработицы самый низкий с 1991 года. Темпы роста продолжительности жизни россиян самые высокие в мире – это подтверждают эксперты ООН. Задача – выйти на уровень 80 лет, указал Путин

12.06 В начале 2000х годов повышать возраст выхода на пенсию было несвоевременно, поскольку была высокая безработица и инфляция

12.05 Россия до сих пор переживает последствия Великой отечественной войны – демографические ямы случаются регулярно. Сейчас на это наложились проблемы 90-х годов, когда из-за кризиса рождалось мало детей. Сейчас это поколение 90-х вступает в трудоспособный возраст. Но оно слишком малочисленно, чтобы удовлетворять потребности действующей пенсионной системы.

12.03 Президент напомнил, что вопрос о повышении пенсионного возраста ставился и в советское время, и в начале 2000-х.

12.01 Главная задача правительственного законопроекта – обеспечить стабильную пенсионную систему и рост доходов нынешних и будущих пенсионеров, подчеркнул Путин.

Изменение российской пенсионной системы необходимо, но подходить к этому процессу следует очень осторожно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Накануне на совещании с главами социально-экономических ведомств он сообщил, что намерен лично обратиться к жителям страны, рассказать о своем отношении к предложенным кабмином изменениям пенсионного законодательства и, возможно, выдвинуть новые идеи.

Объявление о видеообращении оказалось неожиданностью для телеканалов. Им пришлось срочно вносить изменения в сетку вещания. Как следует из обновленной телепрограммы, большинство каналов выделили президенту от 30 до 40 минут.

Начало трансляции запланировано на 12.00 мск.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, совершенствующий пенсионную систему РФ, в июне этого года. В нем, в частности, предлагается повысить возраст выхода на заслуженных отдых с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. При этом ряд категорий граждан, в том числе занятых на вредном производстве, сохраняют льготу.

Авторы законопроекта утверждают, что нововведение даст возможность ежегодно увеличивать размер пенсий на 1 тыс.рублей, начиная с 2019 года. При этом само изменение пенсионного законодательства предлагается внедрять постепенно, в течение следующих 16 лет.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После этого был объявлен сбор мнений и предложений по данной теме в регионах. По инициативе спикера ГД Вячеслава Володина 21 августа на Охотном ряду состоялись большие парламентско-общественные слушания по изменению пенсионного законодательства. Теперь до 24 сентября нижняя палата собирает поправки к правительственному законопроекту. После этого состоится второе чтение документа.