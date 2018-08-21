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Рабочая группа ГД подхватила обсуждение пенсионной системы

Фото: vk.com/duma
продолжениеВолодин признал опасность переноса решения об изменениях в пенсионной системе
Общественно-парламентская дискуссия на Охотном Ряду длилась 4,5 часа

Рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства станет логичным продолжением общественно-парламентских слушаний, состоявшихся во вторник, 21 августа, в Госдуме. Это отметила заместитель председателя нижней палаты по социальным вопросам Ольга Тимофеева. Именно она назначена руководителем рабочей группы.

Тимофеева предложила не затягивать с началом работы и включиться в процесс уже сегодня. По ее словам, первые консультации по составу группы проведены. Решено, что в нее обязательно войдут представители правительства, Счетной палаты, каждой парламентской фракции, сенаторы, эксперты из ВШЭ, РАНХиГС, члены профсоюзных объединений, деловых сообществ, в том числе РСПП, "Опоры России".

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Ольга Тимофеева. Фото: kremlin.ru

"План и пласт работы у нас большой", – указала Тимофеева. Первое заседание рабочей группы состоится в период с 30 августа по 2 сентября. Поправки ко второму чтению правительственного законопроекта принимаются до 24 сентября. 

Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня, 19 июля состоялось первое чтение. 

Николай ВИКТОРОВ
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